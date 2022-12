Brigada Nacional de Búsqueda localiza cuatro fosas clandestinas cerca de zona federal en Morelos

El hallazgo de cuatro fosas clandestinas en el municipio de Cuautla, Morelos es el más importante hasta ahora realizado por la Brigada Nacional de Búsqueda. Hasta el 7 de diciembre cuatro cuerpos han sido rescatados.

Por: Mónica Cerbón para A dónde van los desaparecidos*

Este miércoles fue exhumado otro cuerpo de una de las cuatro fosas clandestinas localizadas en el Ejido de Cuautlixco, al norte del municipio de Cuautla, Morelos, a pocos kilómetros del 5to Regimiento Mecanizado de la 24 Zona Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

El hallazgo del lugar ocurrió desde el pasado domingo tras una pista depositada en uno de los “Buzones de paz”, dispuestos por las familias de la Brigada Nacional de Búsqueda para que quien tenga alguna pista de localización pueda compartirla de forma anónima. Los buzones son colocados con mayor frecuencia durante las actividades de la Brigada en las iglesias.

Sin embargo, los peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) tardaron en llegar a la zona, por lo que las exhumaciones comenzaron este martes. El equipo enviado por la Fiscalía para trabajar en el lugar está conformado por una criminóloga, una antropóloga, un perito fotógrafo y dos policías de investigación.

Al cuerpo rescatado hoy se agregan otros tres exhumados el martes, de los cuales hasta el momento se presume que son hombres. De acuerdo con personal forense de la FGR, las víctimas tendrían entre 20 y 30 días de haber sido enterradas. Las dos fosas hasta ahora abiertas contenían escombro y cascajo, materiales que fueron utilizados para esconder los cuerpos.

“Hoy seguimos con la segunda fosa. Bajaron a una profundidad de 70 centímetros, (la fosa) se quedará abierta hasta el día de mañana para descartar que ya no haya más (cuerpos) abajo y se va a perfilar hacia los lados, también para descartar. El día de hoy ya concluimos con los trabajos”, detalló Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Morales, desaparecida en Morelos el 12 de agosto de 2012. Añadió que este jueves 8 de diciembre comenzarán los trabajos de exhumación en las otras dos fosas localizadas en el mismo sitio.

A diferencia de ayer, este miércoles las familias fueron informadas por el equipo de la FGR sobre las características de los cuerpos localizados. “Eso es relevante para nosotras porque se estuvo pidiendo desde el primer día y no se hizo”, añadió la también integrante del Colectivo Regresando a casa Morelos.

El cuerpo rescatado hoy vestía una playera de manga corta roja y azul, un bóxer rojo, un pantalón oscuro y un cinturón café. Mientras que los tres localizados ayer tenían las siguientes características: playera oscura de manga corta, short, sin calzado y un tatuaje en el brazo derecho que, al parecer, dice “Jilian”; pantalón oscuro, sin calzado ni playera; y short oscuro y un tenis. La Fiscalía de Morelos tardó casi una hora en acudir al sitio para hacer el levantamiento del cuerpo.

El acuerdo es que este jueves 8, familiares de víctimas tengan acceso a la fosa previo a que se cierre, con el objetivo de verificar que no haya más indicios. A diferencia de la Fiscalía de Morelos, la FGR realiza la exhumación siguiendo los protocolos de ley, afirmó Angélica Rodríguez.

Los cuerpos, que se encontraban enterrados cerca de las vías ferroviarias de propiedad federal, serán llevados a las instalaciones de la FGR en Ciudad de México, que tendrá la obligación de identificarlos. Por ahora se encuentran en el Servicio Médico Forense (Semefo) de Cuautla, mientras que el sitio de hallazgo está siendo resguardado por miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional y la policía estatal de Morelos.

Las vías del tren cercanas al punto donde se dieron los hallazgos. Crédito: Mónica Cerbón

“Para nosotros el rescate de hoy es alentador, esperanzador. Obviamente no quisiéramos encontrarlos así, pero el hecho de que esté aquí la Brigada y estén las familias, está evidenciando al estado de Morelos porque el discurso del gobierno es que no está pasando nada y que no hay fosas; esto es para restregarle en la cara al gobierno estatal que no es cierto, que todo Morelos es una fosa. Para nosotros es decir que tenemos razón; también a la Comisión Local de Búsqueda, que no está dando resultados, no está funcionando. ¿No les da vergüenza tanto a la Fiscalía como a la Comisión que seamos las familias las que sigamos haciendo los hallazgos?”, agregó Angélica Rodríguez.

La exhumación de hoy estuvo acompañada por familias integrantes de colectivos de Morelos, Veracruz y Tijuana, quienes estuvieron realizando bordados en memoria de sus familiares desaparecidos. También asistieron acompañantes solidarias.

Pobladores de la zona afirmaron que desde hace un par de años percibieron aumento en la violencia y actividades del crimen organizado. Incluso, ejidatarios han sido extorsionados para obligarles a pagar “un derecho de piso”. Las vías donde se localizaron las fosas han sido escenarios de otros eventos delictivos, relataron habitantes del lugar que prefirieron no dar sus nombres

Desde el pasado 27 de noviembre, alrededor de 300 familiares de personas desaparecidas de todo el país se reunieron en el estado de Morelos para realizar acciones encaminadas a localizar a sus seres queridos en el marco de la VII Brigada Nacional de Búsqueda (BNB), una movilización anual convocado por la red de colectivos de buscadoras Red de Enlaces Nacionales. Con los hallazgos de este miércoles suman tres sitios positivos, es decir, puntos en los que se han encontrado cuerpos o restos humanos.

Este es el segundo año consecutivo que la BNB se lleva a cabo en el estado de Morelos. La crisis de desaparición en este estado suma 2 mil 194 personas de las que no se ha sabido más, según datos oficiales. Adicionalmente, el estado fue uno de los epicentros de la crisis forense: entre 2016 y 2017 se descubrió que la Fiscalía Estatal enterró de manera irregular 119 cuerpos en Tetelcingo, municipio de Cuautla, y 84 en Jojutla, durante la administración de Graco Ramírez. Precisamente durante la última BNB, en Mixtlalcingo, Yecapixtla, se localizó un sitio que las familias buscadoras calificaron como un “campo de exterminio” por el número de indicios encontrados.

Este año, la BNB se ha caracterizado por retrasos y falta de garantías de seguridad por parte de las autoridades estatales y federales. Las familias estarán hasta el 10 de diciembre en Morelos. Además, de la búsqueda en fosas clandestinas, se realizan actividades de sensibilización con policías y actividades en escuelas y comunidades de fe, y búsqueda de personas con vida en centros de reclusión.

***

*Fotografía de portada: Peritos laboran en el municipio de Cuautla, Morelos tras los hallazgos realizados por la Brigada Nacional de Búsqueda. Crédito: Mónica Cerbón

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).