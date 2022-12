“Hay condiciones políticas para tener una investigación a fondo” David Fernández, comisionado por el Acceso a la Verdad

¿Cómo se estructura el trabajo de la Comisión y cuál es el encargo específico de usted?

La Comisión tiene cinco “patitas”. La primera de ellas es el mecanismo de esclarecimiento histórico al que pertenezco. Somos cinco personas ciudadanas, hombres y mujeres, académicas, defensoras de derechos humanos que tenemos como tarea esclarecer qué fue lo que ocurrió, dialogar con la sociedad para construir juntas, juntos, un relato que no, no es el relato hegemónico sobre lo que aconteció en aquellos años. Nos toca investigar los 25 años del periodo de nuestro mandato y ver cuáles fueron las dinámicas, por qué ocurrió darle una explicación y luego emitir algunas recomendaciones de qué hacer para que esto no vuelva a ocurrir.

El segundo mecanismo es el de impulso a la justicia. Este comité también está constituido por tres juristas muy importantes que van a tratar de llevar a la justicia a quienes perpetraron las graves violaciones a los derechos humanos, sea de averiguaciones ya previas que están dormidas reactivándolas, o sea, iniciando nuevas averiguaciones.

El tercer mecanismo es el de búsqueda. De aquellos años tenemos por lo menos 800 personas desaparecidas, nada que ver con las 106 mil que tenemos ahora, pero allá es el huevo de la serpiente, allí empezó. Esclarecer lo que ocurrió, dar con el paradero de estas personas es lo que corresponde al mecanismo de búsqueda. Este mecanismo está llevado por la Comisión Nacional de Búsqueda (cnb) que tiene una oficina para desaparecidos de larga data.

El cuarto mecanismo es el de reparación del daño, se supone que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (ceav) presentará un plan nacional de reparación del daño de personas víctimas de este periodo (año 1965 a 1990) para reparación de carácter político–moral y reparación económica también, a lo que tienen derecho según la Ley Nacional de víctimas.

Y, por último, hay un comité de memoria, cuyo encargo principal es elaborar una ley de memoria para hacer que se recuerden estos hechos y evitar que vuelvan a repetirse. Este comité de memoria también tiene como encargo el generar una red de sitios de memoria físicos, de monumentos, de memoriales (…).

También tendría el mandato de incorporar la narrativa que nosotros elaboremos en los libros de texto en la historia oficial y que esto que ha sido silenciado, que ha sido ocultado, se ponga a la luz pública y nos sirva para reflexionar y que no vuelva a ocurrir algo semejante en nuestro país.

El inicio de los trabajos de la Comisión quedó marcado por las declaraciones del propio presidente Andrés Manuel López Obrador y del general Luis Crescencio Sandoval en el sentido de integrar como víctimas a los oficiales y personal del ejército que sufrieron daños y bajas en esa época. ¿Qué opinión le merece eso? Nos recuerda mucho a la teoría de los dos demonios, que tanto ha complejizado el proceso de verdad histórica en naciones como Argentina.

(…) Personalmente, me parece que [las declaraciones] fueron un agravio a los sobrevivientes, a las víctimas, porque no se puede equiparar, en mi opinión personalísima, lo que ocurrió con militares que cumplían órdenes de aniquilar a colectivos humanos con que lo que ocurrió con aquellas personas que fueron borradas de la faz de la tierra o arrojadas al mar atadas con alambre de púas o que fueron dejadas a morir de hambre amarradas a un poste en las comunidades de Guerrero.

Entonces, sí, por supuesto que entendemos que no es aplicable la teoría de los dos demonios; que no es aplicable también la tesis que el presidente ha anunciado varias veces, de que los militares cumplían las órdenes de los civiles porque esto, en el derecho internacional, no se puede argüir, porque nadie está obligado a cumplir órdenes que violen los derechos humanos y también por el enorme margen de autonomía que tenían las Fuerzas Armadas, que actuaban prácticamente por sí mismas, al margen de las autoridades civiles en su momento.

Una de las líneas de trabajo de esta Comisión es la de acercarse a los perpetradores. ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Cómo lo están planteando?

Debo decir que no sabemos si se va a lograr o no, pero me parece que tenemos que escuchar las distintas voces que tengan interés en manifestar su punto de vista y al mismo tiempo necesitamos información que sólo tienen los perpetradores y que ellos nos pueden dar.

Entonces, que puedan entender que lo que puedan decirnos no tiene repercusiones jurídicas. Eso les puede dar mayor libertad para decirnos qué pasó con los desaparecidos, como procedían en su momento para deshacerse de ellos y ellas y que argumenten lo que tengan que argumentar, si obedecían a tal o cual mando, etcétera.

Me ha tocado escuchar que hay un distanciamiento a nivel de víctimas entre lo que pasó en épocas pasadas y lo que pasa hoy… ¿Cómo hacer posible que esa narrativa permita no romper con los procesos del presente?

Dos cosas: por supuesto que hay un cambio del tipo de violencia; aquella era una violencia represiva para aniquilar las disidencias político–militares o políticas. Ahora lo que prevalece es la criminalidad organizada.

Lo que estamos diciendo es que los perpetradores o los agentes de la violencia del Estado, que entonces reprimían para la seguridad del Estado, también administraban el crimen y disciplinaban otras disidencias. Que es lo mismo que hoy hacen las Fuerzas Armadas y fuerzas policíacas y el aparato de justicia: dan seguridad al Estado, pero también administran el crimen, el narcotráfico y también disciplinan otro tipo de disidencias. Esa sería la primera respuesta.

Segunda respuesta, y es muy importante: nuestra comisión no es para investigar la “guerra sucia” solamente, sino para investigar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el año 65 y el 90; entonces, la categoría de víctimas o personas que fueron afectadas en su dignidad, en su integridad, se amplía muchísimo.

No sólo fueron los militantes político–militares, también fueron las disidencias partidarias; también fueron los campesinos víctimas de las políticas modernizadoras del campo, por ejemplo en la Huasteca, tenemos como 400 asesinatos solamente en Hidalgo y estamos investigando. También tenemos las disidencias partidarias del movimiento de Nava en San Luis Potosí o el naciente Partido de la Revolución Democrática (prd) que tuvo cerca de 600 asesinatos de sus militantes. También hay que investigar disidencias sexo–genéricas, por ejemplo, de los centros de detención aquí en la Ciudad de México, a los que llevaban a torturar a personas de la diversidad sexual para castigarlas, porque eso legitimaba a las fuerzas represivas. O se llevaban a las mujeres que abortaban, a las enfermeras que ayudaron a las mujeres a abortar y también las torturaban.

Los estragos de la violencia han tocado a la comunidad jesuita en más de una ocasión, pero los hechos de Cerocahui, de junio pasado, han sido definitivos con respecto a la postura que la Compañía de Jesús en México ha tomado sobre la política de militarización del país. ¿Qué nos puede decir al respecto, pensando que ese mismo ejército es el que la Comisión, a la que usted pertenece, va a escrutar? ¿Cómo vislumbrar un proceso de paz en esas condiciones?

[La militarización] es absolutamente indefendible, es reprobable, es una herencia que nos va a costar 25 años o 30 poder desmantelar, si nos va bien. Es un error estratégico el que está cometiendo la actual administración al ceder tanto al Ejército. Entonces, sí, indudablemente esto de la Guardia Nacional adscrita la Secretaría de la Defensa es una traición a todo lo que lo que postularon ellos mismos en otro momento.

En otro tiempo hacíamos fila, con muchos de ellos que ahora están en el gobierno, y luchábamos contra la militarización y contra la tentación de la autoritarismo y todas esas cosas, y hoy han cambiado de bandera. No juzgo las razones, pero están profundamente equivocados y esto es claramente demostrable con evidencia, que la participación del Ejército en las tareas de seguridad ciudadana no ha hecho sino agravar la situación de la seguridad ciudadana y ceder espacios del país al crimen organizado; precisamente porque la frontera entre unos y otros no es clara.

Por último, pensando en clave sinodal: ¿cómo la comisión para la verdad es también un reflejo de esa Iglesia en camino? ¿Qué de esa estructura ciudadana es también reflejo de la aspiración a la que el Papa Francisco convocó en los últimos años?

Apunto un par de cosas. Primero: el aserto bíblico que dice “la verdad nos hará libres” es clave. No podemos construir nada que sea verdadero cierto, firme, eficaz si no lo asentamos en la verdad de la realidad.

También el que se haga justicia a quienes lloran a los migrantes desaparecidos, a las viudas, a los niños y niñas, a los torturados, a los presos, es también un signo de la misericordia a la que está llamada la Iglesia y es primicia de la sociedad que queremos construir.

Entonces, es hacer las obras del reino y no sólo ser imagen del reino, que también es una tarea de la Iglesia, como lo son las obras de misericordia; vestir al que está desnudo; hacer justicia al que ha sido injustamente tratado; acoger a la viuda y al huérfano; todos estos son deberes de misericordia que la Iglesia debe hacer.

Una tercera cosa. El Papa nos ha llamado constantemente a plantear relaciones correctas entre los seres humanos, es decir, él habla del amor que obra a la distancia, que es el amor político, el que construye estructuras justas, construye modos de producir, de consumir, de distribuir de otra manera. Entonces, esta relación correcta entre las personas y con las cosas y con la naturaleza pasa por la reconstrucción de vínculos, la reconciliación de las personas, el perdón de aquellos que lo soliciten y como donación gratuita no obligada ni impuesta. Todo esto me parece que está en las entrañas del Evangelio, sin duda, y es entonces una responsabilidad eclesial de todos y todas, hombres y mujeres , dignatarios eclesiásticos y pueblo común, laico y laicas.