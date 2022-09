Exige defensor la identificación de cuerpo exhumado; podría ser su hermano

Freddy Díaz Figueroa, de 42 años de edad, desapareció en junio de 2020 cuando viajaba en compañía de dos personas de Playa del Carmen a San Carlos, en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, había dejado su natal Tabasco por la falta de empleo ante la pandemia por Covid-19. Pese a la distancia no dejó de tener comunicación con su madre, por eso la incomunicación de su parte fue el primer indicio de que algo no estaba bien, desde entonces no se sabe nada de su paradero. Fue así como su hermano Rubén empezó a buscarlo y encontró que Freddy no era el primer desaparecido en la zona.

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) ya solicitó a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo acceso a la investigación que tienen conforme a la localización de estos restos.