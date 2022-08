Familiares de personas desaparecidas exigen Banco Nacional de Datos Forenses

Familiares de personas desaparecidas exigieron la creación del Banco Nacional de Datos Forenses, para identificar a los más de 52 mil cuerpos que siguen sin una identidad en los Semefos de todo el país. Entre ellos podrían encontrarse algunas de las más de cien mil personas desaparecidas en México.

Por: Lucía Flores para A dónde van los desaparecidos*

Familias de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda clausuraron simbólicamente la Fiscalía General de la República (FGR) este sábado 6 de agosto para exigir la creación del Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF), una herramienta tecnológica que agilizaría la identificación de miles de cuerpos que han pasado por las morgues mexicanas como desconocidos y que debió echarse andar desde 2019.

Bajo la consigna #IdentificacionYa, decenas de familias que buscan a sus seres queridos de al menos nueve estados del país, se concentraron en la Glorieta de las y los Desaparecidos de la Ciudad de México para colocar listones con los nombres de las personas a las que buscan.

Posteriormente marcharon a la Fiscalía General de la República donde colocaron mantas con los rostros de las personas que buscan. También colgaron letreros de “clausurado” en la entrada de la dependencia, mientras narraban sus casos, relatando desde cuándo buscan a sus familiares y el calvario que les han hecho pasar las autoridades.

La demanda no es fortuita: en mayo de este año México registró más de cien mil personas desaparecidas y la tragedia no ha cesado. A la par, decenas de miles de cuerpos anónimos han pasado por los Servicios Médicos Forenses (Semefos) del país sin que se les restituya la identidad, y al menos 52 mil estarían en esta situación, de acuerdo con un informe del Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos de México.

Familiares de personas desaparecidas intervinieron La Glorieta de las y los desaparecidos con listones que llevaban nombres de las personas a las que buscan. Foto: Aranza Bustamante/Obturador MX

Fue con la Ley General de Desaparición de Personas, publicada en 2017, cuando se ordenó la creación del BNDF para poder concentrar la información forense de todo el país, incluida la genética, e identificar a personas desaparecidas que habían fallecido. Esto, utilizando cruces masivos, es decir, comparando de manera automatizada todos los datos que aportan las familias sobre las personas desaparecidas con los de los cuerpos sin identidad. Sin embargo, la Fiscalía General de la República, que estaría a cargo del Banco, ha retrasado por más de tres años su creación.

Ante la inacción de la institución dirigida por Alejandro Gertz Manero, la Red de Enlaces Nacionales, que agrupa a más de 70 colectivos de búsqueda del país, convocó a esta protesta en la que exigió que el Banco Nacional se cree lo más pronto posible.



“Es muy difícil y muy triste que estemos aquí exigiendo verdad y justicia. Fernando Valadez Kinijara fue desaparecido el 11 de agosto de 2015, se lo llevaron e inmediatamente puse la denuncia porque hubo testigos que sabían que era mi hermano. A siete años apenas están empezando una investigación, investigación de hojas , hojas y hojas. Fernando sigue siendo buscando con justicia y dignidad, me resigno a hacer un acto en su memoria, quise aprovecha el acto del día de hoy para decirle que lo sigo buscando”, dijo Marité Valadez Kinijara, hermana de Fernando.

La omisión de la FGR incluso ha llegado a los tribunales: Olimpia Montoya, que busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en Celaya, Guanajuato en 2017, tramitó una demanda de amparo alegando que la falta del Banco Nacional violaba su derecho a la verdad y el acceso a la justicia como familiar de víctima de desaparición, en particular relacionado con la búsqueda e identificación. El Juzgado Decimoprimero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el que recayó la demanda, deberá emitir sentencia en las próximas semanas.

Apenas a principios de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó una iniciativa en la cual ordenó la creación del Centro Nacional de Identificación Forense, con el cual se busca facilitar la localización de las personas desaparecidas mediante la homologación de los sistemas estatales en un solo sistema único a nivel nacional. Sin embargo, a través de solicitudes de transparencia se ha encontrado que la FGR ha incumplido en la concentración de información genética de las personas desaparecidas y sus familiares.

La falta de infraestructura para obtener perfiles genéticos y la ausencia del BNDF han dado paso a que las fiscalías estatales y autoridades federales recurrieran a una empresa privada, ADN México o Central ADN, para obtener, procesar y –presuntamente– almacenar perfiles genéticos de familias de personas desaparecidas de varios estados del país, al menos entre 2016 y 2018.

Aunque de acuerdo con la carpeta de investigación FED/FECC/UNAI-CDMX/0000391/2019 la empresa trató de devolver los datos genéticos en su posesión a autoridades federales, ésto no ocurrió. Por este caso se llevó a cabo un juicio por la entrega ilegal de 45 mil perfiles genéticos al laboratorio privado; el juez encargado del caso dijo se mercantilizó con esa información y se lucró con información determinada cómo de seguridad nacional, además de violentar a las familias que buscan a sus seres queridos.

Clausura simbólica de la Fiscalía de la FGR ante la omisión de la creación de un Banco Nacional de Identificación Forense. Foto: Paola Macedo/Obturador MX

El objetivo del Banco Nacional es que la información que las familias que buscan a una persona desaparecida entregan a las autoridades, como su muestras para obtener perfiles genéticos, sea cruzada de manera masiva y periódica con la información de las personas fallecidas que no han sido identificadas y que están bajo resguardo de las fiscalías locales. Esta información incluye los perfiles genéticos pero también otros datos que ayudarían a la identificación, como las huellas dactilares, señas particulares y vestimenta.

Los rezagos de la FGR no se reducen a la puesta en marcha del Banco Nacional, del que sólo se cuenta con los Lineamientos Tecnológicos creados en 2018. La Fiscalía tampoco ha creado el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, ni el Registro Nacional de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense.

A falta de las herramientas tecnológicas a cargo de la FGR, el presidente Andrés Manuel López Obradore presentó una iniciativa –que fue aprobada por las Cámaras legislativas– para crear un Centro Nacional de Identificación Humana, que estaría a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, y tendría el objetivo de diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda forense con el cual se busca abatir la crisis forense que atraviesa el país.

La clausura simbólica de la FGR formó parte de las actividades que las familias de personas desaparecidas realizaron previo al 30 de agosto que es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Con información de Efraín Tzuc

Foto de portada: Familiares y colectivos que buscan a personas desaparecidas frente a la FGR tras clausurarla simbólicamente. Foto: Aranza Bustamante/Obturador MX

http://www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las dinámicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito del autor y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).