¿La diversidad de género está presente en la búsqueda?

Isabel Beltrán Gil*

La movilización de las disidencias sexuales ha logrado el reconocimiento social de una amplia diversidad de géneros. Entre este conjunto se encuentran las personas transgénero, es decir, quienes no se sienten representadas con el sexo que les fue asignado al nacer. El concepto trans a menudo hace referencia a personas que han transitado socialmente de un género binario a otro (hombre a mujer, o, mujer a hombre), y con mucha frecuencia, son objeto de agresiones, exclusión, y prejuicios. A estas violencias, se suma incluso la desaparición [1], pues los retos que de suyo implican la búsqueda, localización e identificación, incrementan con la diversidad de género.

De forma particular, las mujeres trans se encuentran inmersas en un ciclo de violencia y discriminación que las ha llevado a ser víctimas de transfeminicidio o de feminicidio por identidad de género. Así, el informe sobre la violencia contra personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales (LGBTI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, registra que la mayoría de las mujeres trans asesinadas, son menores de 35 años de edad [2]; México ocupa el deshonroso segundo lugar a nivel mundial con la mayor cantidad de asesinatos registrados de personas trans [3].

Esta realidad apunta la necesidad de adaptar los elementos destinados a búsqueda, localización, identificación y restitución de personas desaparecidas. En congruencia con ello, se requiere una revisión de las fichas Ante-Mortem (AM), también conocidas como Fichas de Vida. Estos formatos tienen la función de recopilar toda la información relativa a la persona desaparecida con el fin de poder identificarla en caso de ser localizada. Por esa razón, estos cuestionarios presentan una amplia batería de preguntas relacionadas con características físicas[4], patologías[5], lesiones [6] y aspectos individualizantes (por ejemplo, cicatrices, tatuajes, lunares, etc.). Sin embargo, en las modalidades más comunes de este tipo de fichas, no está contemplada de manera significativa la identidad de género entre las interrogantes que forman el cuestionario.

Pensar en la diversidad de género y en concreto en las personas trans implica realizar preguntas que contemplen su identidad desde una perspectiva biológica y social. Para ello, el cuestionario debe solicitar información relativa al sexo otorgado en el nacimiento y la identidad de género con la que se identifica la persona [7] de manera que esta información esté presente en todos los documentos requeridos para la búsqueda e identificación (desde la denuncia, pasando por la ficha AM y hasta el informe integrado, en caso de tratarse de un cuerpo localizado sin vida). La falta de consistencia con relación a este dato, puede dificultar su localización, identificación y restitución.

Fotografía: ObturadorMX

Asimismo, se deben incluir preguntas que tengan en cuenta la amplia variedad de modificaciones corporales que ayudan a transicionar entre un género binario y otro, entre las cuales se pueden mencionar la cirugía genital y la cirugía de feminización o masculinización facial, sin olvidar las terapias de reemplazo hormonal. Limitar la información a la construcción del perfil biológico (sexo, edad, talla) supone no otorgar representación a toda la población víctima de la violencia extrema.

No podemos olvidar que la violencia de género es un problema que va en alza en México, y registra cada vez un mayor número de feminicidios y transfeminicidios. Esto representa un llamado urgente a la revisión de estrategias, herramientas y métodos que dejen de invisibilizar a una parte significativa de la población. Luchar contra la discriminación y la revictimización implica reconocer a todas las víctimas y garantizar sus derechos. Por tanto, hay que tener presente que describir solo los marcadores que señalan el sexo biológico puede retrasar y/o confundir el proceso de identificación en el caso de personas trans y de género diverso.

Por esa razón, el formato de registro AM debe incorporar una amplia gama de preguntas relacionadas con la identidad de género [8], con el objetivo de garantizar a la comunidad LGBTQI+ el derecho a la búsqueda con enfoque diferenciado lo que permitirá fortalecer la herramienta con variables que recojan esa diversidad.

***

*Isabel Beltrán Gil es doctora en antropología sociocultural y maestra, además de especialista en antropología física forense. Orientó su perfil profesional hacia la recuperación e identificación de restos humanos, el análisis crítico de la muerte violenta en contexto de Derechos Humanos y la dimensión epistemológica de la antropología forense. Es integrante de la Asamblea de Coordinación y el Comité Investigador del GIASF.

El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.

**Foto de portada: Conmemoración del Internacional contra la Homofobia, Transfobia y la Bifobia. Crédito: Ian Lima/ObturadorMX