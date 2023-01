Explicar el problema de las desapariciones en Tamaulipas

Dr. José Andrés Sumano Rodríguez/ COLEF*

En los últimos veinte años no hay entidad de la república con más personas desaparecidas per cápita que Tamaulipas. Aunque Jalisco domina las cifras totales de desapariciones, al hacer la conversión a tasas por población, Tamaulipas encabeza la lista por un amplio margen [1]. Con una población estatal de tres millones y medio de habitantes [2], del año 2000 a la fecha han desaparecido en Tamaulipas 18,572 personas según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda. No es casualidad que La Bartolina, el sitio de exterminio más grande encontrado en México, se encuentre en Matamoros, Tamaulipas.

Al revisar con más detalle las cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda se puede observar que la mayor parte de las desapariciones en Tamaulipas se concentran en la frontera, particularmente en los municipios de Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros. El 58% de las desapariciones en Tamaulipas suceden en estos tres municipios: el vínculo entre la condición de frontera y las desapariciones es innegable.

También es posible observar que no todas las personas son igual de vulnerables ante esta problemática. Al menos en Tamaulipas, la mayor parte de las personas desaparecidas son hombres entre los 20 y 35 años [3]. Aunque también desaparecen mujeres, particularmente entre los 15 y 19 años, 7 de cada 10 personas que desaparecen en Tamaulipas son hombres. La problemática en dicha entidad es claramente diferente a la experiencia de lugares como el Estado de México, dónde principalmente desaparecen mujeres jóvenes. Es importante también notar que, aunque sí desaparecen migrantes, en gran medida las personas desaparecidas tienen nacionalidad mexicana.

El padre de Jesús Alan Garrido Salas durante la Búsqueda Nacional en Vida por Nuestros Desaparecidos en Monterrey. Alan fue desaparecido a los 26 años de edad, el 4 de noviembre de 2012 en Reynosa, Tamaulipas.(Andrés Mota/Obturador MX)

Al analizar las cifras de desapariciones en Tamaulipas es difícil no vincular el problema con el contexto de crimen organizado en la entidad. Matamoros, el municipio que más desapariciones ha registrado en los últimos 20 años, es el centro de operaciones del Cártel del Golfo [4]. Reynosa y Nuevo Laredo, que le siguen de cerca, han sido municipios clave para el crecimiento de Los Zetas [5] y el Cártel del Noreste [6]. Entender la problemática de desapariciones en Tamaulipas pasa por comprender las dinámicas de estas organizaciones criminales.

Las desapariciones en Tamaulipas han tenido, por supuestos, sus alzas y bajas. Principalmente destacan dos momentos en los que se registraron cifras particularmente altas de desapariciones en la entidad. El primer pico de desapariciones se observa en los años 2011 y 2012, durante el apogeo de Los Zetas y su conflicto con el Cártel del Golfo [7]. El segundo pico de desapariciones se encuentra en los años 2016 y 2017, tras la creación del Cártel del Noreste (escisión de Los Zetas) y su conflicto con el Cártel del Golfo [8]. En ese sentido, la competencia entre grupos criminales pareciera ser una variable explicativa fundamental respecto a las desapariciones en la entidad.

Es importante analizar también los momentos en que Tamaulipas ha experimentado un menor número de desapariciones. Los picos más bajos de desapariciones en la entidad en los últimos veinte años han sido en 2015 y 2021 [9] en ambos casos estamos hablando del año previo a la elección para gobernador. En ese sentido, varias hipótesis pudieran explicar el descenso en las desapariciones un año antes de las elecciones. La primera es un proceso de maduración de la administración estatal. Conforme avanza una administración, ésta va adquiriendo mayor experiencia y conociendo mejor los problemas, lo que le permite responder mejor a las desapariciones. La segunda posible explicación es un énfasis en reducir las desapariciones por parte de la administración estatal, el crimen organizado o ambos, un año antes de las elecciones a fin de no perjudicar al gobierno estatal en el proceso electoral o dañar los acuerdos de protección entre autoridades y crimen organizado. Finalmente, una tercera explicación pudiera ser la manipulación de cifras por parte de las autoridades para no verse afectadas en las elecciones. De cualquier manera, vale la pena entender porque se reducen drásticamente los números de personas desaparecidas un año antes de las elecciones para gobernador.

Los datos anteriores también nos permiten generar una serie de hipótesis respecto al problema de desapariciones en Tamaulipas. Primero, las desapariciones están vinculadas, en gran medida, a la competencia entre grupos criminales que operan en la frontera tamaulipeca. Segundo, las principales víctimas y victimarios son hombres jóvenes de nacionalidad mexicana. Tercero, las desapariciones están concentradas en tres municipios fronterizos. Cuarto, las desapariciones tienden a reducirse conforme se acercan los procesos electorales. Partiendo de estos cuatro supuestos, es posible empezar a plantear respuestas a la problemática.

La violencia tiende a concentrarse en un porcentaje pequeño de personas y lugares [10]. Las desapariciones no son la excepción. En ese sentido, focalizar los esfuerzos de prevención en la materia en las personas y lugares de mayor riesgo es un buen punto de partida en el abordaje del problema. Así pues, centrar los esfuerzos de prevención en las calles y barrios de estos tres municipios fronterizos que concentran la mayor parte de las desapariciones y en las redes de víctimas y victimarios de este delito parece ser una estrategia prometedora. Aunado a lo anterior, incrementar la certeza y celeridad de la respuesta de la autoridad a este delito puede contribuir a reducir significativamente el problema [11]. Es importante también comunicar a las organizaciones criminales de manera clara que este delito no será tolerado. En resumen, se trata de cambiar los incentivos que hoy favorecen la comisión de este delito a través de estrategias basadas en la idea de disuasión focalizada [12].

Es posible reducir la incidencia de desapariciones en una entidad como Tamaulipas. Para lograrlo hay experiencias y aprendizajes útiles tanto en la literatura en criminología como en las prácticas llevadas a cabo en diferentes lugares de México y el mundo. Se requiere la voluntad para utilizar la evidencia disponible en la generación de políticas públicas eficaces en la reducción de un delito que lastima gravemente a la sociedad.

***

Este texto es una colaboración entre el LEVIF (https://www.colef.mx/levif/), de El Colegio de la Frontera Norte, y A dónde van los desaparecidos.

José Andrés Sumano Rodríguez es Profesor-Investigador del programa Investigadores por México adscrito a El Colegio de la Frontera Norte. El Dr. Sumano también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Obtuvo su doctorado en política pública en el Tecnológico de Monterrey. Ha escrito un número significativo de artículos académicos en materia de prevención del delito y seguridad ciudadana. Es autor de los libros La Construcción de Policías Inteligentes en México: Una tarea pendiente, Repensando el juvenicidio desde la frontera norte y Comunidades Seguras: Promesa inevitable de las democracias latinoamericanas. @andressumano

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición del LEVIF ni de A dónde van los desaparecidos.

*Foto de portada: Madres buscadoras protestan durante la reinstalación del Sistema de Búsqueda de Personas encabezada por el presidente López Obrador en Palacio Nacional en marzo de 2019 (Yoalli Hernández/Obturador MX)

Referencias

[1] Utilizando cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda.

[2] Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

[3] De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda.

[4] Hernández, O. (2022, noviembre 28). La Bartolina o el calabozo de las desapariciones. A Dónde van Los Desaparecidos. https://adondevanlosdesaparecidos.org/2022/11/28/la-bartolina-o-el-calabozo-de-las-desapariciones/

[5] Dudley, S. (2021, agosto 30). El modelo de crimen organizado de Los Zetas está desgarrando a México. Insight Crime. https://es.insightcrime.org/noticias/modelo-crimen-organizado-zetas-esta-destrozando-mexico/

[6] Appleby, P. (2022, diciembre 1). Captura de líder de la Tropa del Infierno podría traer problemas en Tamaulipas, México. Insight Crime. https://es.insightcrime.org/noticias/captura-lider-tropa-infierno-problemas-tamaulipas-mexico/

[7] Nájar, A. (2010, febrero 26). México: Los Zetas rompen con el Cártel del Golfo. BBC News Mundo.

[8] Infobae. (2021, enero 24). Cártel del Golfo vs Cártel del Noreste: La infame guerra que ha sembrado terror en Tamaulipas. Infobae. https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/24/cartel-de-golfo-vs-cartel-del-noreste-la-infame-guerra-que-ha-sembrado-el-terror-en-tamaulipas/

[9] De acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda.

[10] Weisburd, D. (2015). The Law of Crime Concentration and the Criminology of Place*. Criminology, 53(2), 133–157. https://doi.org/10.1111/1745-9125.12070

[11] Kleiman, M. (2010). When Brute Force Fails: How to have less crime with less punishment. Princeton University Press.

[12] Kennedy, D. (2011). Don´t Shoot: One man, a street fellowship, and the end of violence in inner-city America. Bloomsbury Pub Plc USA.